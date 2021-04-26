إلغاء نتيجة "فضيحة" هزيمة بطل "UFC" إيدي ألفاريز (فيديو)

أعلن الحساب الرسمي لاتحاد "One Championship" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، إلغاء نتيجة نزال الأمريكي إيدي ألفاريز ضد متحديه المولدافي يوري لابيكوس الذي جمعهما في 8 أبريل الجاري.

وأوقف الحكم النزال، بعد أن وجه ألفاريز عدة لكمات لمنافسه لابيكوس، بداعي أنها كانت موجهة للجزء الخلفي من رأس المقاتل، الأمر الذي يخالف قواعد اللعبة.

وأثار قرار الحكم بإيقاف النزال وتوجيه البطاقة الحمراء للمقاتل الأمريكي واعتباره خاسرا، جدلا واسعا على شبكة الانترنت، واحتج ألفاريز على القرار، وأعلن بأنه سيطالب بإلغاء نتيجة النزال، وهو ما حدث بالفعل.

🚨 BREAKING NEWS 🚨

Eddie Alvarez's disqualification vs. Iuri Lapicus has been overturned to a NO CONTEST. Will "The Underground King" get back in the win column at ONE on TNT IV? @Ealvarezfight#WeAreONE#ONEChampionship#ONEonTNT4pic.twitter.com/ELZYvXFb2o — ONE Championship (@ONEChampionship) April 26, 2021

وانتقل إيدي ألفاريز (37 عاما) بطل السابق لاتحاد "UFC" للمشاركة في بطولات اتحاد "One Championship" في خريف عام 2018، واستهل مشواره بالهزيمة أمام الروسي تيموفي ناستيوخين، في مارس 2019.

المصدر: "lenta.ru"