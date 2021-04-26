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إلغاء نتيجة "فضيحة" هزيمة بطل "UFC" إيدي ألفاريز (فيديو)

الرياضة

إلغاء نتيجة
AFP /Gregory Shamus
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أعلن الحساب الرسمي لاتحاد "One Championship" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، إلغاء نتيجة نزال الأمريكي إيدي ألفاريز ضد متحديه المولدافي يوري لابيكوس الذي جمعهما في 8 أبريل الجاري.

وأوقف الحكم النزال، بعد أن وجه ألفاريز عدة لكمات لمنافسه لابيكوس، بداعي أنها كانت موجهة للجزء الخلفي من رأس المقاتل، الأمر الذي يخالف قواعد اللعبة.

وأثار قرار الحكم بإيقاف النزال وتوجيه البطاقة الحمراء للمقاتل الأمريكي واعتباره خاسرا، جدلا واسعا على شبكة الانترنت، واحتج ألفاريز على القرار، وأعلن بأنه سيطالب بإلغاء نتيجة النزال، وهو ما حدث بالفعل.

وانتقل إيدي ألفاريز (37 عاما) بطل السابق لاتحاد "UFC" للمشاركة في بطولات اتحاد "One Championship" في خريف عام 2018، واستهل مشواره بالهزيمة أمام الروسي تيموفي ناستيوخين، في مارس 2019.

المصدر: "lenta.ru" 

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