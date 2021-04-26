ريال مدريد يكشف تشكيلته استعدادا لمواجهة تشيلسي (فيديو)

يستضيف ريال مدريد فريق تشيلسي الإنجليزي في مباراة هامة غدا الثلاثاء على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، 22 لاعبا استعدادا لهذه المباراة المرتقبة، ضد الفريق اللندني، وخلت القائمة من اسم قائد الفريق الملكي وصخرة دفاعه، سيرخيو راموس، إضافة إلى مواطنه لوكاس فاسكيز، والظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند مندي، ولاعب خط الوسط الأوروغواياني النجم الشاب فيديريكو فالفيردي.

🎥 𝙇𝙄𝙑𝙀 | Watch our final training session ahead of the match against @ChelseaFC!#UCLhttps://t.co/eodmynw4xY — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 26, 2021

وعانى سيرخيو راموس (35 عاما) من إصابة عضلية خلال وجوده مع منتخب إسبانيا، ثم تعرض بعدها للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما جعله يبتعد عن تشكيلة "الميرينغي" لفترة طويلة.

أما فيرلاند مندي (25 عاما)، فقد تعرض لإصابة عضلية بعد خوضه مباراة الإياب في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول على ملعب "آنفيلد".

وأكد زيدان أن فالفيردي لن يستطيع بدوره من اللحاق بمباراة الفريق أمام تشيلسي، بينما تبدو فرص لوكاس فاسكيز في العودة خلال المرحلة المتبقية من عمر الموسم الجاري صعبة في ظل الإصابة القوية التي يعاني منه اللاعب في الركبة.

بينما في المقابل، يستعيد الفريق الملكي اثنين من لاعبيه المهمين خلال المباراة أمام تشيلسي، وأولهم هو نجم لاعب خط الوسط الألماني توني كروس، الذي أكد زين الدين زيدان أنه جاهز للعودة لمباريات الفريق من جديد.

كما يعود للفريق الملكي الجناح الأيسر البلجيكي الدولي إدين هازارد ليكون ورقة رابحة في مباريات دوري أبطال أوروبا، وفي مواجهة فريقه السابق تشيلسي، بعدما شارك اللاعب في مباراة ريال مدريد الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني، أمام نظيره ريال بيتيس.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين عشية مواجهة تشيلسي: "هازارد جاهز، ولا أرى أي شيء يثير الشكوك حوله، كان جيدا أمام ريال بيتيس، لعب 15 دقيقة بشكل جيد جدا، والأهم أنه لا يشعر بأي ألم، أنا سعيد بوجوده لأنه سيساهم مع ريال مدريد بشكل كبير أمام فريقه القديم.

وعانى إدين هازارد طوال الموسم الجاري من سلسلة من آلام الكاحل والإصابات العضلية التي طاردته طوال الموسم.

وفيما لي قائمة ريال مدريد المؤلفة من 22 لاعبا:

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، دييغو ألتوبي

لخط الدفاع: داني كارفاخال، الفرنسي رافائيل فاران، البرازيلي إيدير ميليتاو، ناتشو فرنانديز، البرازيلي مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، ميغويل.

لخط الوسط: الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.

لخط الهجوم: البلجيكي إيدين هازارد، الفرنسي كريم بنزيما، أسينسيو، البرازيلي فينيسيوس، الدومينيكاني ماريانو دياز، البرازيلي رودريغو.

المصدر: وكالات