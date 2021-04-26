بريتيني يهزم الروسي كاراتسيف ليحصد لقب بطولة صربيا المفتوحة

حقق الإيطالي ماتيو بريتيني، لقبه الرابع في مسيرته الاحترافية، بفوزه في نهائي دورة بلغراد الصربية لكرة المضرب على الروسي أصلان كاراتسيف، بنتيجة 6-1، و3-6، و7-6

وسحق بريتيني، منافسه في الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة، بنتيجة 7-0، بعدما سيطر الإرهاق على اللاعب الروسي، عقب انتصاره الصعب على المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش في 3 ساعات ونصف الساعة، في الدور قبل النهائي.

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وهو اللقب الرابع لبريتيني بعد دورة "غستاد السويسرية" في العام 2018، شتوتغارت، وبودابست في 2019.

وقال بريتيني بعد الفوز "هذا اللقب لعائلتي، هذه المرة الأولى التي يتواجدون فيها هنا لرؤيتي أتوج باللقب على الرغم أنه الرابع".

وتابع ابن الـ25 عاما "لذا هذا لقب مميز. قطعنا طريقا طويلة منذ أن كنت طفلا وكانوا يأخذونني إلى كل مكان، لذا أعتقد أنهم يستحقون أن يروا هذا المستوى من كرة المضرب. أحبهم كثيرا حقا".

فيما أقر كاراتسيف (27 عاما)، الذي حقق المفاجأة في أستراليا المفتوحة عندما أصبح أول لاعب في العهد الحديث يتأهل إلى المربع الذهبي لإحدى البطولات الكبرى في مشاركته الأولى، بأنه دفع في النهائي ثمن إرهاقه ضد دجوكوفيتش "افتقدت ربما لبعض الطاقة ولكنه لعب جيدا".

المصدر: وكالات