لقطة الأسبوع في الدوري الألماني.. لاعب يتصدى ببطنه لثلاث كرات صاروخية (فيديو)

دافع لاعب فيردر بريمن، ماركو فريدل، عن مرمى فريقه في مباراة يونيون برلين لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الألماني، ببسالة ودون أن يدخر جهدا، حيث تصدى لثلاث كرات "صاروخية" بجسده.

وفي الدقيقة 16، وصلت كرة طائشة إلى لاعب يونيون برلين، روبرت أندريش داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية بيمناه، ولكن فريدل تصدى لها ببطنه ليسقط على الأرض، لترتد الكرة مجددا إلى أندريش، الذي استقبلها على الفور بتسديدة أخرى، لترتطم الكرة بمدافع فريمن الذي كان ممدا على الأرض.

وبعد ذلك عادت الكرة إلى أندريش، ليتدخل الحكم ويطلق صافرته لإيقاف اللعب، لكن لاعب يونيون برلين، صوب الكرة لتصطدم للمرة الثالثة ببطن فريدل.

Talk about taking one for the team ... 😅😅😅 pic.twitter.com/HXkcrB1VaO — ESPN FC (@ESPNFC) April 24, 2021

وبعد هذه اللقطة، نهض فريدل وواصل اللعب قبل أن يستبدل في الدقيقة 50 من المباراة التي مني فيها فريقه بالهزيمة بنتيجة 1-3.

ورفع يونيون برلين رصيده بعد هذا الفوز إلى 46 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول الدوري الألماني لكرة القدم، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 30 نقطة في المرتبة الـ14.

المصدر: RT