الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر و5 نجوم يتقاسمون مركز الوصافة

يبدو أن روبرت ليفاندوفسكي في طريق مفتوح لنيل جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، يعد عودته للتسجيل في مباراة بايرن ميونخ وماينز.

ولم يسجل المهاجم البولندي أي هدف في المباريات الخمس الأخيرة للبايرن في الدوري الألماني، بسبب ابتعاده عن الملاعب بداعي الإصابة، ولكن مباشرة بعد عودته، أحرز هدفا متأخرا (الدقيقة 90)، في المباراة التي خسرها العملاق البافاري أمام مضيفه ماينز 1-2، لحساب الجولة الـ31 من "البوندسليغا".

ورفع ليفاندوفسكي بذلك، رصيده إلى 36 هدفا (72 نقطة)، في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، متفوقا بفارق 11 هدفا عن أقرب منافسيه، نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أندريه سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، وهداف بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، الذين يملكون في رصيدهم 25 هدفا (50 نقطة).

ويحتل النيجيري بول أونواتشو، مهاجم جينك البلجيكي، المركز السابغ برصيد 43.5 نقطة (29 هدفا)، متبوعا بكل من نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وهداف توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، ومهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، وفي رصيد كل واحد منهم 42 نقطة من 21 هدفا.

https://www.transfermarkt.com/

أما نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي كان من بين المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي مع بداية الموسم، فقد تراجع للمركز الـ14 برصيد 40 نقطة من 20 هدفا.

يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

- بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.

المصدر: transfermarkt