إشبيلية وغرناطة.. الحكم يعيد اللاعبين من غرف الملابس للعب دقيقة (فيديو)

شهدت مباراة إشبيلية وغرناطة لحساب المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني، واقعة غريبة، حيث احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني، لكنه أنهى المباراة بعد 3 دقائق فقط.

وبعد ذلك قام لاعبو غرناطة بالاعتراض، ليقرر الحكم إعادة لاعبي إشبيلية من غرفة الملابس، للعب الدقيقة المتبقية.

الاحداث الاخيرة في مباراة اشبيلية × غرناطة " الحكم يحتسب 4 دقائق وقت اضافي ثم يصفر عند الدقيقة 93 لـ تبدا احتجاجات من لاعبي غرناطة " الاحداث كـــــــــــاملة Full HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/yhTkAXnBwx — وانا احسب عمار الدار ياسعود جدران (@dyan_shepherd) April 25, 2021

وبالفعل، ارتدى لاعبو إشبيلية وغرناطة ملابسهم وأحذيتهم من جديد، وأكملوا دقيقة على أرض الملعب، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء للمرة الثانية، بفوز إشبيلية 2-1.

😂De Burgos Bengoetxea había añadido cuatro minutos, pero pitó cuando se alcanzó el 93'. Le avisaron del error e hizo volver a los jugadores al campo.#SevillaFCGranadahttps://t.co/zVvQvfEE31 — Diario AS (@diarioas) April 26, 2021

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 70 نقطة في المركز الرابع، وبات على بعد 3 نقاط فقط من متصدر "الليغا"، أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: صحيفة "آس"