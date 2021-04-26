شاهد.. شيخ كويتي ينزل إلى أرضية الملعب ويطالب لاعبيه بالانسحاب

شهدت مباراة السالمية والقادسية في الدوري الكويتي واقعة غريبة، تمثلت في دخول نائب رئيس القادسية الشيخ فهد طلال الفهد، إلى الملعب ومطالبته لاعبيه بالانسحاب احتجاجا على قرارات الحكم.

واحتسب الحكم سعد الفضلي، ركلة جزاء للسالمية، في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وقبل أن يتم حسم صحتها من جانب تقنية "الفار"، تدخل الشيخ فهد طلال الفهد، وطالب لاعبي القادسية بمغادرة الملعب.

دخول الشيخ فهد طلال الفهد احتجاج على الحكم سعد الفضلي بعد مراجعته الفار على لقطة الفنيني !! #القادسيه_السالميهpic.twitter.com/mgB84P6gcR — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 25, 2021

كشاف ملعب السالمية يتعطل ويطفي اثناء توقف اللعب بسبب الاحتجاجات ! #القادسيه_السالميهpic.twitter.com/591Tb6xAkW — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 25, 2021

وبعد مراجعة الحكم للقطة عبر تقنية "الفار"، تراجع عن قراره، ليعود لاعبو القادسية لاستكمال المباراة المثيرة، التي لم تشهد تسجيل أي هدف لتنتهي على وقع التعادل السلبي.

الشيخ فهد طلال الفهد لبرنامج الديربي: سعد الفضلي ما احتسب ركلة الجزاء لأني قلت له بسحب الفريق!

- احمد عقلة ليش متعب نفسك.. قول لي لو تموت #القادسية ما ياخذ الدوري!@ALDERBYSHOW#القادسية_السالميةpic.twitter.com/XSjl4FwV2m — النخبة الاخبارية (@NokhbahNews) April 26, 2021

وبهذه النتيجة، احتفظ القادسية بوصافة الدوري الكويتي لكرة القدم، برصيد 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن العربي المتصدر، بينما بلغ السالمية النقطة 13، وبقي في الترتيب السادس.

المصدر: وكالات