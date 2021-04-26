أول تعليق لمحرز بعد تتويجه بكأس الرابطة مع "السيتي"
Reuters
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علق النجم الجزائري رياض محرز، بطريقته الخاصة على تتويجه مع نادي مانشستر سيتي، بلقب مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، على حساب توتنهام (1-0)، أمس الأحد.
ونشر الدولي الجزائري عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورة له وهو يحمل الكأس وعلق قائلا: "مرحبا بعودتك (الكأس)"، وأرفق تغريدته بصور لأربع كؤوس، في إشارة منه للإنجاز التاريخي الذي حققه مانشستر سيتي بالتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الرابعة على التوالي.
WELCOME B4CK 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/OG30b5fRWW— Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 25, 2021
وقدم محرز أداء رائعا في نهائي كأس الرابطة، حيث توج بجائزة أفضل لاعب، ونال إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT