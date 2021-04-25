شاهد أبرز ردود الأفعال على تألق محرز.. "رجل المباراة صائم وهرب من المشروبات الكحولية وفخر العرب"

أحرز الدولي الجزائري رياض محرز جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم التي توج بلقبها مع فريقه مانشستر سيتي، بعد الفوز على توتنهام بهدف نظيف الأحد.

ونال محرز إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتألقه في المباراة ومساهمته بشكل لافت بتتويج فريقه للمرة الرابعة على التوالي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت أبرز التعليقات من عشاق النجم الجزائري أن محرز فخر العرب أحرز جائزة أفضل لاعب في النهائي رغم صيامه في شهر رمضان الجاري ولعبه المباراة في وقت الصيام، كما سلط البعض الآخر الضوء على هروب محرز من منصة التتويج لحظة احتفال زملائه بفتح زجاجات المشروبات الكحولية وعودته إلى المنصة بعد انتهاء هذه "العادة الغربية" في الاحتفال.

بالرغم من مستواه الرائع يُقال بأن رياض محرز يلعب وهو صائم 🤯 pic.twitter.com/736DtHZd2H — E P L W O R L D (@EPLworld) April 25, 2021

غورديولا و رياض محرز : pic.twitter.com/r7RTNRcL5y — فـهـد 💎 (@if24hd_) April 25, 2021

🎥 | رياض محرز Vs توتنهام :



مباراة كبيرة يقدمها الجزائري، مستوى كبير جداً على الرغم من انه لعب المباراة وهو (صائم) تسبب بأزمه كبيرة وقلق نفسي وعمل شوارع في جهة الإسباني ريغيلون اللي يقدم موسم مميز، أفضل لاعب بالمباراة عن جدارة واستحقاق ي فخر العرب 💙 pic.twitter.com/GaUk29x4pH — خـالد 🇰🇼 (@leagebest) April 25, 2021

ثعلب الصحراء يكتب التاريخ 🇩🇿



بطولات رياض محرز في إنجلترا:

الدوري الإنجليزي 🏆🏆

كأس رابطة الإنجليزي🏆🏆🏆

كأس الاتحاد الإنجليزي 🏆

الدرع الخيرية🏆



رغم صيامه أمام توتنهام، إلا أنه ساهم في فوز مانشستر سيتي بكأس الرابطة، وفاز بجائزة رجل المباراة.😍



ولد الجزائر يتألق في إنجلترا👏 pic.twitter.com/rJJ99fHYf0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2021

It’s over! Manchester City beat Tottenham 1-0 in the final of the EFL Cup to win their first silverware of the season.



Riyad Mahrez’s trophy cabinet with #ManCity:



Premier League 🏆

FA Cup 🏆

EFL Cup 🏆🏆🏆

FA Community Shield 🏆 pic.twitter.com/FQzEoYb2TK — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) April 25, 2021

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي