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شاهد أبرز ردود الأفعال على تألق محرز.. "رجل المباراة صائم وهرب من المشروبات الكحولية وفخر العرب"

الرياضة

شاهد أبرز ردود الأفعال على تألق محرز..
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أحرز الدولي الجزائري رياض محرز جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم التي توج بلقبها مع فريقه مانشستر سيتي، بعد الفوز على توتنهام بهدف نظيف الأحد.

ونال محرز إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتألقه في المباراة ومساهمته بشكل لافت بتتويج فريقه للمرة الرابعة على التوالي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت أبرز التعليقات من عشاق النجم الجزائري أن محرز فخر العرب أحرز جائزة أفضل لاعب في النهائي رغم صيامه في شهر رمضان الجاري ولعبه المباراة في وقت الصيام، كما سلط البعض الآخر الضوء على هروب محرز من منصة التتويج لحظة احتفال زملائه بفتح زجاجات المشروبات الكحولية وعودته إلى المنصة بعد انتهاء هذه "العادة الغربية" في الاحتفال.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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