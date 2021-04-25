رومينيغه يعتقد أن دوري السوبر الأوروبي "انتهى تماما"

أعرب الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني كارل-هاينتس رومينيغه عن اعتقاده بأن خطط دوري السوبر الأوروبي "انتهت تماما" بعد محاولة باءت بالفشل من 12 ناديا أوروبيا لتأسيس بطولة جديدة.

وقال رومينيغه لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد إن "الموضوع انتهى بالتأكيد. كانت تلك طلقة تحذيرية".

وأضاف أنه "في النهاية، ربما كان من الجيد أن يكون لدينا هذا السيرك لمدة 48 ساعة والذي أزعج العالم بأسره".

وتابع: "لقد أدى ذلك إلى حقيقة أن يدرك رجال الأعمال، الذين هم كثيرون في كرة القدم، أن كرة القدم تختلف قليلا عن الأعمال التجارية".

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وعين رومينيغه البالغ 65 عاما في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء الماضي بدلا من رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي الذي كان ناديه أحد الأندية الـ12 المنشقة.

ورفض نادي بايرن ميونخ، إلى جانب باريس سان جرمان وبوروسيا دورتموند أن يكونوا جزءا من المشروع.

وقال رومينيغه إن أحد أسباب رفضه إشراك العملاق البافاري هو أنه ليس مثل أنييلي البالغ 45 عاما الذي يترأس مجلسي إدارة "فيات" للسيارات و"إكسور" الاستثمارية.

وأضاف الألماني الحائز جائزة الكرة الذهبية عامي 1980 و1981 "يأتي أندريا من جيل مختلف، وهو شخصية مختلفة بالنسبة لي. أنا بنفسي لعبت كرة القدم، كنت أعتقد دائما أنني أتحمل مسؤولية تجاه كرة القدم، وليس المال فقط".

وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" الأحد الماضي، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

وانسحبت الثلاثاء من الدوري المعلن الجديد الفرق الإنجليزية الستة بعد أقل من 48 ساعة على الإعلان عن تأسيسه، عقب المظاهرات والحملات المناهضة للبطولة الجديدة التي شنتها جماهير الأندية الإنجليزية، بالإضافة للرفض الذي قابله الإعلان عن البطولة من الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة المشجعين.

وانضم إلى قائمة المنسحبين الأربعاء ناديا ميلان وجاره الإنتر الإيطاليان، وأتلتيكو مدريد الإسباني، فيما أعلن يوفنتوس في بيان رسمي أن الظروف غير مناسبة حاليا للبطولة الجديدة.

ولم يتبق من المؤسسين الـ12 للبطولة إلا الغريمين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد.

يذكر أن اتحادي كرة القدم، الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا"، أعلنا رفضهما القاطع لهذه البطولة، مهددين الأندية بعقوبات مغلظة، فضلا عن إمكانية حرمان لاعبيها من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المحافل الدولية.

المصدر: أ ف ب + RT