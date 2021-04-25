إنتر يتجاوز عقبة فيرونا ويعزز صدارته.. ويوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا

تغلب إنتر ميلان على ضيفه فيرونا بصعوبة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين إنتر ميلان بالفضل في الفوز لنجمه ماتيو دارميان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

هدف لقاء || انتر 1-0 فيرونا || pic.twitter.com/wjwXPcqEym — ⚽️ GOALS ⚽️ (@ForGoalzz) April 25, 2021

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 79 نقطة وعزز صدارته مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه، جاره ميلان الذي يحل غدا ضيفا على لاتسيو، ويوفنتوس الذي رفع رصيده اليوم إلى 66 نقطة بعد تعادله مع مضيفه فيورنتينا بهدف لكل فريق.

وافتتح فيورنتينا باب التسجيل عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ29، وعادل الإسباني ألفارو موراتا ليوفنتوس في الدقيقة الـ46.

اهداف لقاء || فيورينتينا 1-1 يوفنتوس || pic.twitter.com/ybRBGAMnjT — ⚽️ GOALS ⚽️ (@ForGoalzz) April 25, 2021

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT