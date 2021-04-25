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بالفيديو.. حارس الرجاء المغربي ينجو من حادث مروع واحتراق سيارته

الرياضة

بالفيديو.. حارس الرجاء المغربي ينجو من حادث مروع واحتراق سيارته
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نجا حارس نادي الرجاء البيضاوي المغربي محمد بوعميرة من حادث مروري خطير، بعد أن اصطدمت السيارة التي كان يقودها بشجرة على جانب الطريق واندلاع النيران فيها.

واستطاع بوعميرة مغادرة سيارته المشتعلة بسرعة فائقة، لينجو دون أن يتعرض لأي مكروه، واقتصرت الأضرار على السيارة.

وكان بوعميرة قد تعرض للحادث أمس السبت بعد مغادرة الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه قبل أن يستضيف أولمبيك آسفي ضمن الجولة الـ13 من الدوري المغربي لكرة القدم.

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وشكر بوعميرة عبر فيديو نشره عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام" كل من وقف إلى جانبه وسانده وطمأن الجميع بأنه بصحة جيدة.

المصدر: RCAofficiel/twitter

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