شاهد.. تمساح يقتحم ملعب غولف والمنظمون يتدخلون لإنقاذ الموقف

اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية بالفترة بين 22 و25 أبريل الجاري.

وتفاجأ الحاضرون أمس الأول بخروج التمساح من نهر المسيسيبي الذي تقام البطولة على ضفافه، ليتدخل المنظمون بسرعة عبر 4 عربات غولف رافقت "الضيف غير المتوقع" بهدوء وحذر في جولة قصيرة على أرضية الملعب حتى اقتنع بنهاية الزيارة وعاد إلى المياه مرة ثانية.

Обычный ситуация на турнирах по гольфу 🐊 pic.twitter.com/6JuiYTQoMq — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 25, 2021

المصدر: fox23.com