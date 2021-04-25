أسطورة ليفربول ينتقد صلاح وماني بعد تعثر ليفربول أمام نيوكاسل

استهدف مايكل أوين أسطورة ليفربول السابق ثنائي"الريدز" محمد صلاح وساديو ماني بعد تعادل الفريق 1-1 مع نيوكاسل من خلال الادعاء أنهما ليسا "مهاجمين" بطبيعتهما.

وعلى الرغم من هدف صلاح بعد ثلاث دقائق فقط في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب "أنفيلد" قبل أن يخطف جوزيف ويلوك التعادل في الدقيقة 95، اعترف أوين مهاجم الريدز السابق بأنه لا يعتقد أن المصري أو السنغالي ماني "هدافين بالفطرة".

وقال أوين على قناة "بي تي سبورت" الرياضية: "هذه هي المشكلة ماني، لاعب لامع، يسجل الكثير من الأهداف، وصلاح أيضا لاعب لا يصدق، يسجل الكثير من الأهداف".

ويتابع: "لكنهما ليسا هدافين بطبيعتهما، فهما ليسا الشخصين اللذين يمكن أن تعتمد عليهما دائما في التهديف، لقد سجلا الأهداف باستمرار مع ليفربول، وقد صنعا الكثير من الفرص لكنهما لم يستغلاها بشكل جيد".

[Media: Liverpool Echo] Michael Owen identifies main 'problem' with Mohamed Salah and Sadio Mane https://t.co/gyS6CtxMzYpic.twitter.com/3KFDl19Ycq — LFCMAGAZINE (@LFCMAGAZINE) April 25, 2021

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من جانبه قال المدير الفني الألماني يورغن كلوب إن نتيجة التعادل محبطة للغاية، موضحا: "لا أعتقد أنه يمكنك صنع العديد من الفرص أكثر مما فعلنا أمام نيوكاسل".

وأضاف كلوب في تصريحات لـ "بي تي سبورت": لم ننه المباراة بشكل صحيح ولم نلعب بشكل كاف لم يكن الأمر معقدا".

وسيلعب ليفربول في الجولة المقبلة في ضيافة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني من مايو.

ويحل ليفربول حاليا في المركز السادس برصيد 54 نقطة من 33 مباراة وتعرضت آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لضربة.

المصدر: mirror.co.uk