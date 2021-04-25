إقامة 11 مباراة في اليابان دون جمهور بسبب العدوى

قررت رابطة دوري كرة القدم اليابانية إقامة 11 مباراة في أول درجتين في ملاعب مغلقة ودون جمهور بسبب حالة الطوارئ الصحية التي ستطبق في بعض المناطق بداية من اليوم الأحد.

وأعلنت اليابان حالة طوارئ "قصوى وقصيرة الأجل" في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو مع تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة.

وبناء على هذه الإجراءات فإنه يتعين إقامة الأحداث الرياضية الكبرى بدون جمهور بداية من 25 أبريل وحتى 11 مايو ومن ثم أعلنت رابطة الدوري أمس السبت أن سبع مباريات في غرب اليابان (من بينها ثلاث في القسم الأول واثنتان في كأس الرابطة) ستقام بدون أي حضور جماهيري.

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وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إن الرابطة أكدت اليوم الأحد أن مباراة القسم الأول بين إف.سي طوكيو ويوكوهاما مارينوس والمقررة السبت المقبل إضافة إلى ثلاث مباريات في القسم الثاني ستقام في العاصمة بدون جمهور أيضا.

وستكون هذه أول مرة تقام فيها مباريات في الدوري في اليابان بدون جمهور منذ يوليو تموز الماضي.

ونقلت الوكالة عن ميتسورو موراي رئيس رابطة الدوري قوله أمس السبت "نشر بالأسف لعدم قدرتنا على السماح بالحضور الجماهيري في المباريات".

المصدر: "رويترز"