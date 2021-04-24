الروسي كاراتسيف يقصي دجوكوفيتش ويتأهل لنهائي بطولة بلغراد للتنس (فيديو)
تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى المباراة النهائية لبطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب، بتغلبه على صاحب الأرض نوفاك دجوكوفيتش في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن المربع الذهبي.
وتمكن كاراتسيف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 7-5 و4-6 و6-4، خلال 3 ساعات و25 دقيقة.
وبهذا الفوز، ثأر كاراتسيف المصنف 28 عالميا من دجوكوفيتش المصنف الأول في مواجهتهما الثانية بعد خسارته أمامه بثلاث مجموعات نظيفة في فبراير الماضي بنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة والتي توج بلقبها النجم الصربي بفوزه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف.
Karatsev's breakout year keeps getting better 🙌— ATP Tour (@atptour) April 24, 2021
🎥: @TennisTV | @AsKaratsev | #SerbiaOpen2021pic.twitter.com/2lYOfrgFVS
وسيواجه كاراتسيف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها 650 ألف يورو، الفائز من مواجهة قبل النهائي الثانية بين الياباني تارو دانييل والإيطالي ماتيو بيريتيني.
It's the biggest win of Karatsev's career! 👏— ATP Tour (@atptour) April 24, 2021
🇷🇺 @AsKaratsev outlasts Djokovic 7-5, 4-6, 6-4 after more than three hours on court in Belgrade. #SerbiaOpen2021pic.twitter.com/aLrg4Uhu2t
المصدر: rsport.ria.ru