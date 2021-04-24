كلوب بعد التعادل المحبط أمام نيوكاسل: لا نستحق اللعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الأداء

تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن التعادل المخيب للآمال لفريقه أمام ضيفه نيوكاسل بنتيجة 1-1 اليوم السبت، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول متقدما في المباراة منذ الدقيقة الثالثة بهدف سجله المصري محمد صلاح، ولكن الضيوف سجلوا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وقال كلوب، خلال تصريحات لشبكة "BT Sport" أعقبت المواجهة: "سجلنا هدفا رائعا، لكن لم نتمكن من حسم المباراة، ولم نلعب (جيدا) بصورة كافية.. التعرض لهجمة مرتدة أمر وارد، لكن يتوجب علينا المواصلة والحفاظ على الكرة، وإجبارهم على الركض".

Jurgen Klopp was left frustrated as Liverpool threw away two points in stoppage time against Newcastle. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 24, 2021

وأضاف: "أبقينا على أملهم، واستحقوا في النهاية تسجيل الهدف، فهم أحرزوا هدفا قبله، لكن لسوء حظ ويلسون أن الكرة اصطدمت بيده.. لم نستفد من تلك الهدية، وهذا أمر يصعب تقبله".

وتابع: "لماذا حدث ذلك؟ لا أعرف، كان يجب أن نحافظ على الكرة، وبطريقة ما لم نقاتل بما يكفي، ولم نسيطر على المباراة".

وأردف المدرب الألماني: "استحوذنا على الكرة بنسبة 70%، وكان يجب أن تصل إلى 80%.. خلقنا الكثير من الفرص ولم نسجلها، وبالتالي كان علينا صنع المزيد، ولم نفعل ذلك بصورة جيدة".

فرحة ستيف بروس و صدمة يورغن كلوب بعد هدف ويلوك، الصافرة تأتي ونقطتين ثمينتين يخسرها ليفربول اليوم



pic.twitter.com/N8CipRtL9o — E P L W O R L D (@EPLworld) April 24, 2021

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وردا على سؤال عن فرص ليفربول في التأهل لدوري الأبطال قال كلوب: "إذا كنت تستحق ذلك فانت تستحق ذلك. اليوم لم نكن نستحق اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل. في خمس مباريات أخرى سنرى ما يمكننا القيام به".

وبهذا التعادل، أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وزادت مهمته تعقيدا في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 5 جولات على نهاية "البريميرليغ".

المصدر: skysports.com