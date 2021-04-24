الأنصار يقلب الطاولة على النجمة ويتوج بلقب بطل الدوري اللبناني للمرة الـ14 في تاريخه (فيديو وصور)

توج الأنصار بلقب الدوري اللبناني لكرة القدم بفوزه على النجمة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب فؤاد شهاب في جونيه، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتقدم النجمة مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق حسين عواضة، قبل أن يقلب الأنصار النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين حملا توقيع أحمد حجازي وأنس أبو صالح في الدقيقتين 42 و76.

هدف الفوز لآنس ابو صالح في الدقيقة 72 وتتويج الأنصار بلقبه الـ 14 بعد غياب دام 14 عاماً عن منصّات التتويج



يمكنكم مشاهدة ملخص المباراة والتتويج على الرابط التالي



🔽🔽🔽🔽https://t.co/phgnERTcM0#الأنصار#مبروكpic.twitter.com/scJN9gZrj4 — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) April 24, 2021

وبهذا الفوز، رفع الأنصار رصيده إلى 40 نقطة ليتوج بلقب بطل الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه بعد غياب دام 14 عاما عن منصات التتويج.

في المقابل، توقف رصيد النجمة عند 35 نقطة في المركز الثاني وكان بحاجة للفوز لتحقيق اللقب.

وفور إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة انطلقت أفراح مشجعي نادي الأنصار بتحقيق اللقب الذي طال انتظاره.

ونشر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري تغريدة تهئنة لنادي الأنصار عبر حسابه الرسمي في "توتير".

مبروك لنادي #الانصار الفوز ببطولة الدوري اللبناني لكرة القدم. ومبروك عودته للتربع من جديد على عرش الالقاب.

كنتم صادقين بكفاحكم فاستحقيتم الكأس، وحظ اوفر لنادي #النجمةpic.twitter.com/4QxXcGHtnL — Saad Hariri (@saadhariri) April 24, 2021

المصدر: RT