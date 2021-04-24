بالفيديو.. ممارسة رياضة المشي لم تمنع الوليد بن طلال من متابعة مباراة "الزعيم" بدوري الأبطال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، وهو يمارس رياضة المشي في شوارع الرياض خلال مواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا.

ويظهر الوليد بن طلال في مقطع الفيديو المتداول وهو يتابع مباراة فريق الهلال السعودي واستقلال دوشنبيه الطاجيكي، الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا أثناء ممارسته لرياضة المشي، بينما كان مرافقه يمسك في يده عصا تصوير "سيلفي" ومثبت فيها الهاتف الذي نقل المباراة التي حسمها "الزعيم" لمصلحته بنتيجة 3-1.

🎥 عضو شرف نادي #الهلال الداعم الامير الوليد بن طلال يتابع لقاء الهلال واستقلال دوشنبه أثناء ممارسته لرياضة المشي. pic.twitter.com/KdSMWw4TH3 — المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) April 22, 2021

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والوليد بن طلال هو مشجع كبير وعضو شرفي لنادي الهلال.

يذكر أن الهلال والفريق الطاجيكي سيتقابلان مجددا مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من البطولة القارية.

المصدر: رواد مواقع التواصل الاجتماعي