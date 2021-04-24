بيرلو: يوفنتوس لم يكن خائفا من عقوبات "يويفا"

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو السبت، أن ناديه لم يكن يخشى عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما شارك بالاطلاق المتعثر لبطولة الدوري السوبر الانفصالية عن دوري الأبطال.

وقال بيرلو في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه مع فيورنتينا الأحد في الدوري الإيطالي: "لم نكن خائفين، نحن هادئون ومركزون على عملنا".

وتابع لاعب الوسط السابق: "نحن مقتنعون بتحقيق أهدافنا مع انتهاء الموسم، نحن هادئون بما يمكن أن يقرره يويفا".

Andrea Pirlo brushes aside Super League controversy and assures #Juventus want to ‘redeem’ themselves against #Fiorentina . ‘We cannot afford to let anything get in the way’ of Champions League qualification https://t.co/WWHCHT6wZF#FiorentinaJuve#SerieA#SerieATIMpic.twitter.com/ir5iOGELwV — footballitalia (@footballitalia) April 24, 2021

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وكان رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي من بين 12 مسؤولا كبيرا أطلقوا الدوري الذي انهار بعد أقل من 48 ساعة بسبب الاحتجاجات الجماهيرية والسياسية.

وعن رد فعل أنييلي، قال بيرلو "أنييلي؟ رأيته هادئا".

وتابع: "يعرف ما يقوم به، ويجلب حماسة كبيرة كل يوم عندما يطأ أرض الملعب.. لكن هدفنا كان ولا يزال التأهل إلى دوري الأبطال".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري، بالتساوي مع أتالانتا وبفارق نقطة عن ميلان الثاني، لكن الصدارة بعيدة في ظل تحليق إنتر بفارق 11 نقطة قبل ست مراحل من نهاية الدوري، ليقترب من انهاء احتكار دام تسع سنوات ليوفنتوس على "الكالتشيو".

المصدر: "أ ف ب"