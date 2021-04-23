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محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

الرياضة

محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي في مواجهة ليفربول ونيوكاسل
Reuters
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يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ليصبح أول لاعب في صفوف فريقه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاثة مواسم.

ويستضيف ليفربول غدا السبت فريق نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الـ33 من "البريميرليغ"، وفي حال تسجيل صلاح لهدف فسيرفع عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفا وسيسجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول كأول لاعب في صفوف "الريدز" يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاث مواسم بالدوري.

وسجل صلاح في "البريميرليغ" مع "الريدز" 32 هدفا في موسم 2017 -2018، و22 هدفا في موسم 2018 -2019.

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وكان روبي فاولر ولويس سواريز اللاعبان الوحيدان في تاريخ ليفربول بالدوري يسجلان 20 هدفا أو أكثر خلال موسمين، قبل أن ينضم لهما صلاح، ولدى "الفرعون" المصري فرصة ذهبية للانفراد بهذه الإحصائية غدا السبت.

المصدر: arabic.liverpoolfc.com

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