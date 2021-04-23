النصر السعودي ينفرد بصدارة مجموعته بثنائية في شباك فولاد الإيراني (فيديو)

تغلب النصر السعودي على فولاد خوزستان الإيراني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحملت ثنائية النصر توقيع عبد الفتاح عسيري وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقتين 54 و85 على الترتيب.

تقرير المباراة ✍️🏼

انفرد 🇸🇦 النصر بالصدارة بعد فوزه على 🇮🇷 فولاد بثنائية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة 4⃣ في 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021!



طالع التفاصيل ⬇️https://t.co/Q2RkXn0fIDpic.twitter.com/zXa8mTVEHV — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 23, 2021

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط لينفرد بصدراة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد فولاد عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.

النصر 1 × 0 فولاد | هدف النصر الاول عن طريق عبدالفتاح 🤩🔥



Via | @alhilal3lpic.twitter.com/G9ZBVN9Kvr — يزيد | YAZEED 📊 (@alhilal3l) April 23, 2021

هدف الثاني النصر حمدالله 😱🔥👏 pic.twitter.com/IQg77fiBEY — يزيد | YAZEED 📊 (@alhilal3l) April 23, 2021

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الرابعة، تغلب السد القطري على الوحدات الأردني بهدفين دون رد سجلهما الإسباني سانتي كازورلا من ركلة جزاء وعلي أسدالله قمبر في الدقيقتين 13 و89 على التوالي.

دوري ابطال اسيا | السد 2 × 0 الوحدات | هدف السد الثاني 👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/CZFxChYUDN — ولجـك الفجر ياليل الذهول اللي علي اظلمت (@ShackleyKathrin) April 23, 2021

وأنهى الوحدات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه يزن أبو العرب في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

تقرير المباراة ✍️🏼

تقدّم 🇶🇦 السد للمركز الثاني بعد فوزه على 🇯🇴 الوحدات بنتيجة 2⃣-0⃣ ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة 4⃣ في 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021!



طالع التفاصيل ⬇️https://t.co/aiSvXgJ7WXpic.twitter.com/W70K0PdmGO — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 23, 2021

📊 ترتيب المجموعة 4⃣ في 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021 بعد مباريات اليوم! pic.twitter.com/RMdF9b0NEk — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 23, 2021

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وبهذا الفوز، رفع السد رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى المركز الثاني، فيما توقف رصيد الوحدات عند نقطة يتيمة في المركز الأخير وخرج رسميا من حسابات التأهل إلى الدور المقبل.

المصدر: RT