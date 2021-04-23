الوحدة الإماراتي يجدد فوزه على الريان القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق الوحدة الإماراتي فوزا ثمينا على الريان القطري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة السوري عمر خريبين نجم الوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

الوحدة بالتخصص يهزم الريان القطري

ويصل الى النقطة 7 🇱🇻 pic.twitter.com/3QPktfeVD6 — حمدان الحوسني (@hamdan_al7osani) April 23, 2021

وشهدت المباراة إشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء، اثنتين من نصيب الفريق القطري لأحمد عبد المقصود والكاميروني فرانك كوم في الدقيقتين 45+1 و68 على الترتيب، وواحدة من نصيب الفريق الإماراتي لإسماعيل مطر في الوقت بدل الضائع.

طرد مدافع الريان .. pic.twitter.com/XtvJidR48e — ارشيف الوحدة (@AlWahdaArchive) April 23, 2021

- اسماعيل مطر لاعب الوحدة مع لاعب الريان :

😅😅😅

pic.twitter.com/Ry8dbchH6B — بدر الشيباني (@iBaVFL) April 23, 2021

وبهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن المتصدر برسيبوليس الإيراني الذي يواجه في وقت لاحق اليوم جوا الهندي صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

في المقابل، توقف رصيد الريان عند نقطة واحدة بقي بها في المركز الأخير على جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

نهاية المباراة | 🇶🇦 الريان 0⃣-1⃣ الوحدة 🇦🇪

الوحدة يحقّق الانتصار الثاني في المجموعة بفضل هدف من 🇸🇾 عمر خربين في الشوط الثاني من اللقاء الذي شهد 3⃣ بطاقات حمراء!

🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/Z6oowEqZBE — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 23, 2021

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وهذه المرة الثانية التي يحقق فيها الوحدة الفوز على الريان في غضون 4 أيام، حيث سبق وفاز في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3-2.

المصدر: RT