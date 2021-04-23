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الوحدة الإماراتي يجدد فوزه على الريان القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

الرياضة

الوحدة الإماراتي يجدد فوزه على الريان القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)
theAFCCL_ar/twitter
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حقق الوحدة الإماراتي فوزا ثمينا على الريان القطري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة السوري عمر خريبين نجم الوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء، اثنتين من نصيب الفريق القطري لأحمد عبد المقصود والكاميروني فرانك كوم في الدقيقتين 45+1 و68 على الترتيب، وواحدة من نصيب الفريق الإماراتي لإسماعيل مطر في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن المتصدر برسيبوليس الإيراني الذي يواجه في وقت لاحق اليوم جوا الهندي صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

في المقابل، توقف رصيد الريان عند نقطة واحدة بقي بها في المركز الأخير على جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

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وهذه المرة الثانية التي يحقق فيها الوحدة الفوز على الريان في غضون 4 أيام، حيث سبق وفاز في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3-2.

المصدر: RT

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