رفض استئناف بطل الدوري الاسكتلندي بشأن انتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا

خسر رينجرز بطل الدوري الاسكتلندي لكرة القدم الاستئناف الذي قدمه بعد إيقاف 5 من لاعبيه لست مباريات بسبب انتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا في فبراير الماضي.

وحضر بونجاني زونجو ونايثن باترسون وكالفن باسي إضافة إلى المهاجم دابو ميبودي والحارس برايان كينير، المعارين حاليا لفريقين آخرين، حفلا في جلاسجو وتدخلت الشرطة لإيقافه.

وفي مارس عاقب الاتحاد الاسكتلندي اللاعبين بالإيقاف في ست مباريات منها أربع مباريات على الفور مع تأجيل تنفيذ الإيقاف في مباراتين حتى نهاية موسم 2020-2021.

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وطعن رينجرز على القرار وتم تأجيل إيقاف اللاعبين في انتظار القرار النهائي. ورفضت لجنة مستقلة أمس الخميس الطعن.

وأشار رينجرز إلى أن العقوبة تسلط الضوء على التناقض في اتخاذ القرارات في الإجراءات التأديبية للاتحاد الاسكتلندي.

وقال النادي في بيان: "ما زلنا نشعر بخيبة أمل. ندرك أن النهج الذي تتبعه اتحادات كرة القدم الأخرى في جميع أنحاء أوروبا لا يشبه نهج الاتحاد الاسكتلندي".

وتابع: "نحث الاتحاد الاسكتلندي على أن يكون منفتحا للتعلم من الاتحادات الأخرى".

ويلعب رينجرز، الذي حقق في مارس لقبه الأول في الدوري منذ 2011، ضد سانت جونستون في دور الثمانية بكأس اسكتلندا يوم الأحد المقبل.

المصدر: "رويترز"