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أتلتيكو مدريد يستعيد الصدارة من جاره الريال بثنائية في شباك هويسكا (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد يستعيد الصدارة من جاره الريال بثنائية في شباك هويسكا (فيديو)
AFP JAVIER SORIANO
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استعاد أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه هويسكا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من المسابقة.

وسجل هدفي "الروخيبلانكوس" الأرجنتيني أنخيل كوريا والبلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقتين 39 و80 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 73 نقطة وصعد إلى الصدارة مجددا متقدما بثلاث نقاط عن أقرب مطارديه جاره الريال الذي لامس الصدارة مؤقتا أمس الأربعاء بفوزه على قادش بثلاثية بيضاء.

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في المقابل، توقف رصيد هويسكا عند 27 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT



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