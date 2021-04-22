برشلونة يعلن إصابة نجمه قبل ساعات من مواجهة خيتافي في "الليغا"

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي عن مواجهة ضيفه خيتافي المقررة الليلة في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليغا".

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "ديمبيلي يغيب عن مباراة الليلة بسبب آلام في الورك. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

❗ديمبيلي يغيب عن مباراة الليلة بسبب آلام في الورك. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/VTSNCSAPBs — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 22, 2021

واستدعى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، 23 لاعبا لمواجهة خيتافي، كالتالي:

المصدر: fcbarcelona.com