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برشلونة يعلن إصابة نجمه قبل ساعات من مواجهة خيتافي في "الليغا"

الرياضة

برشلونة يعلن إصابة نجمه قبل ساعات من مواجهة خيتافي في
AFP LLUIS GENE
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي عن مواجهة ضيفه خيتافي المقررة الليلة في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليغا".

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "ديمبيلي يغيب عن مباراة الليلة بسبب آلام في الورك. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

واستدعى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، 23 لاعبا لمواجهة خيتافي، كالتالي:

المصدر: fcbarcelona.com

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