بيريز يسخر من كلوب بعد انتقاده ملعب ريال مدريد

سخر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وانتقاده لملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الفريق الملكي الحالي.

وتحدث بيريز لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية قائلا: "لا أعلم لماذا لم يحب كلوب ملعب فالديباس. لقد خسر هناك 3-1، تماما مثلما حدث في كييف".

Florentino Perez was asked about Jurgen Klopp's complaints over playing their UCL match at Real Madrid's Valdebebas training facility 🌶 pic.twitter.com/BRrGVmyVF2 — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2021

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ويقصد بيريز ما حدث في العاصمة الأوكرانية بفوز ريال مدريد على حساب "الريدز" في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بنتيجة 3-1 وتوج وقتها الملكي بلقبه الثالث عشر.

وخرج كلوب قبل مباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي خسرها بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، قبل أن يتعادل سلبيا في مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد" وودع المسابقة القارية، وشبه كلوب معقل النادي الملكي، بملاعب التدريبات، وهو ما أثار الانتقادات ضده، ليخرج بعدها ويؤكد أنه لم يرغب أن يكون غير محترم في تصريحاته، واعتذر عن ذلك.

المصدر: ESPNFC