بالفيديو.. رونالدو يثير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقطة "جبانة"

شهدت المباراة التي جمعت يوفنتوس وضيفه بارما، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم لقطة أثارت رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ورغم أن فريق "السيدة العجوز" حقق انتصارا بثلاثية مقابل هدف إلا أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو أشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تسبب في تسجيل هدف في مرمى فريقه.

وبدأ التسجيل في المباراة التي استضافها ملعب "أليانز تورينو" عن طريق جاستون بروغمان للضيوف في الدقيقة 25، وذلك بعد تنفيذ متقن لكرة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

حيث استغل مسدد الكرة الثغرة التي أحدثها عدم قفز رونالدو خلال تواجده في الحائط البشري أثناء التسديد ليسكن الكرة في شباك اليوفي.

واعتبر متابعو اللقاء لقطة رونالدو تكرارا لنفس الخطأ الذي تسبب في هدف بورتو الذي تسبب في إقصاء البيانكونيري من دوري الأبطال.

😂 Not sure what Cristiano Ronaldo is doing in the wall... pic.twitter.com/ZDzkPzPOsW — SPORF (@Sporf) April 21, 2021

وتم تداول لقطة رونالدو بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط سخرية من جانب المتابعين واصفين إياه بـ "الجبان" بينما دافع مشجعو اللاعب عن أدائه.

Cristiano Ronaldo in the wall for Parma's goal earlier 🧐



Mans is too handsome to be in the wall anymore 😂 pic.twitter.com/aBHYTRwu5J — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 21, 2021

Not sure what Cristiano Ronaldo is doing in the wall...🤯🤭 pic.twitter.com/ubw2a9Vtzx — AiScore (@aiscoreofficial) April 21, 2021

واتهم رونالدو الشهر الماضي بـ "الخيانة" عندما تعرض لانتقادات بسبب إدارته ظهره لركلة حرة ضد بورتو البرتغالي، تسببت في إقصائه من دوري أبطال أوروبا.

Ronaldo that was put in a freekick wall against Porto and bcos he didnt want his pretty modelling face ruined he dodged the ball. Even Capello blasted him. pic.twitter.com/2Epq3Fb3k9 — Edu 🇳🇬 (@chineduanaz) March 11, 2021

Cristiano Ronaldo is seen DUCKING in a free-kick wall, allowing Parma to take the lead https://t.co/MXArMuy7lg — MailOnline Sport (@MailSport) April 22, 2021

وعلق مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو، على الموقف في تصريحاته نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "لسوء الحظ فإن تلك الأمور تحدث، ولكننا سنقوم بتقييم الأمر خلال الأيام القليلة القادمة"، في إشارة لعدم التعويل على رونالدو مستقبلا في حائط الصد.

وقفز يوفنتوس مؤقتا للمركز الثالث بوصوله للنقطة 65، فيما تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز 19.

المصدر:"مواقع التواصل الإجتماعي"