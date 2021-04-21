باريس سان جيرمان يكتسح أنجيه بخماسية بيضاء ويتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا (فيديو)

تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه العريض على أنجيه بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

وسجل خماسية سان جيرمان كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي ثلاثية "هاتريك" ولاعب أنجيه فينسينت مونسو بالخطأ في مرماه والبرازيلي نيمار في الدقائق 9 و23 و65 و68 و90.

وفي مباراة ثانية من دور الثمانية، تأهل موناكو إلى الدور قبل النهائي بفوزه على ليون بهدفين نظيفين سجلهما وسام بن يدر من ركلة جزاء والألماني كيفن فولاند في الدقيقتين 54 و61 على الترتيب.

المصدر: RT