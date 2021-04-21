إنتر ميلان يتعثر أمام سبيزيا.. ويوفنتوس يقسو على بارما بثلاثية (فيديو)

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه سبيزيا في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجل في الدقيقة الـ12 عن طريق البرازيلي دييغو فارياس، وعادل لفريق إنتر نجمه الكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.

اهداف لقاء || سبيتزيا 1-1 انتر || pic.twitter.com/lbWQ5cgo24 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@ForGoalzz) April 21, 2021

وبهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ورفع سبيزيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ15.

وفي مباراة ثانية، قلب يوفنتوس تأخره بهدف أمام بارما لفوز ثمين بنتيجة 3-1.

اهداف لقاء || يوفنتوس 3-1 بارما || pic.twitter.com/7qXJEerOuU — ⚽️ GOALS ⚽️ (@ForGoalzz) April 21, 2021

تقدم بارما بهدف الأوروغوياني جاستون بروغمان في الدقيقة الـ25، قبل أن يرد يوفنتوس بثلاثية حملت توقيع البرازيلي أليكس ساندرو "هدفين" في الدقيقتين 34 و47 والهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة الـ68.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT