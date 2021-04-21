لوكوموتيف موسكو يضرب موعدا مع كريليا سوفيتوف في نهائي كأس روسيا

تأهل لوكوموتيف إلى نهائي كأس روسيا لكرة القدم بعد تغلبه في ديربي موسكو على تسيسكا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثلاثية لوكوموتيف كل من الغيني فرانسوا كامانو ولاعب تسيسكا إيفان أوبلياكوف بالخطأ في مرماه والبولندي غجيغوج كريخوفياك في الدقائق 13 و53 و90+1 على الترتيب.

Побеждаем «армейцев» и выходим в финал Бетсити Кубка России! 🏆



Десять побед подряд! Спасибо за поддержку, красно-зелёные! 🔴🟢#ЛокоЦСКА 3⃣:0⃣ pic.twitter.com/g8lK3fI6Nz — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 21, 2021

وسيواجه لوكوموتيف في المباراة النهائية المقررة في الـ12 من مايو المقبل، فريق كريليا سوفيتوف الذي تجاوز بدوره في وقت سابق اليوم عقبة أخمات في المربع الذهبي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة من دون أهداف.

المصدر: rsport.ria.ru