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لوكوموتيف موسكو يضرب موعدا مع كريليا سوفيتوف في نهائي كأس روسيا

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يضرب موعدا مع كريليا سوفيتوف في نهائي كأس روسيا
Sputnik Владимир Песня
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تأهل لوكوموتيف إلى نهائي كأس روسيا لكرة القدم بعد تغلبه في ديربي موسكو على تسيسكا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثلاثية لوكوموتيف كل من الغيني فرانسوا كامانو ولاعب تسيسكا إيفان أوبلياكوف بالخطأ في مرماه والبولندي غجيغوج كريخوفياك في الدقائق 13 و53 و90+1 على الترتيب.

وسيواجه لوكوموتيف في المباراة النهائية المقررة في الـ12 من مايو المقبل، فريق كريليا سوفيتوف الذي تجاوز بدوره في وقت سابق اليوم عقبة أخمات في المربع الذهبي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة من دون أهداف.

المصدر: rsport.ria.ru

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