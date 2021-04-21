كأس دوري أبطال أوروبا يصل إلى إسطنبول مستضيفة النهائي

وصل كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى مدينة إسطنبول التركية قادما من مدينة نيون السويسرية، وذلك تمهيدا لاستضافتها المباراة النهائية في الـ29 من مايو المقبل.

وجرى عرض الكأس أمام الصحفيين في قصر "أسماء سلطان" التاريخي المطل على مضيق البوسفور، بعد جلبه من مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون.

the uefa champions league cup arrived in istanbul before the final to be played at the olympic stadium on may 29th. ⚽️✨ pic.twitter.com/he2TFZyoii — the istanbulist (@istanbulism) April 21, 2021

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ويزن الكأس المصنوع من الفضة 7.5 كيلوغرام، ويبلغ طوله 73.5 سنتيمتر، واستغرق صنعه 340 ساعة.

ويلتقي في المربع الذهبي للبطولة القارية العريقة، ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل الجاري، والإياب يومي 4 و5 مايو المقبل، قبل أن يتواجه الفائزان في نهائي "التشامبيونزليغ" لهذا الموسم.

المصدر: aa.com.tr