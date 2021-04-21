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بالفيديو.. لاعبو شالكه الألماني يفرون من مشجعي الفريق الغاضبين بعد الهبوط من "البوندسليغا"

الرياضة

بالفيديو.. لاعبو شالكه الألماني يفرون من مشجعي الفريق الغاضبين بعد الهبوط من
Reuters
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تعرض لاعبو فريق شالكه للاعتداء من قبل بعض جماهير النادي بعد هبوطه من الدوري الألماني "البوندسليغا" عقب خسارته أمام مضيفه أرمينيا بيلفيلد بهدف دون رد أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة استقبال المشجعين الغاضبين لحافلة فريقهم الذي سيغيب للمرة الأولى عن "البوندسليغا" منذ عام 1991.

وفور نزول لاعبي شالكه من الحافلة لحظة وصولهم لمقر النادي، تجاوز المشجعون الغاضبون السياج وقاموا بمطاردة اللاعبين ورموا عليهم البيض ووجهوا لهم الشتائم، وذكرت العديد من التقارير أن عددا من اللاعبين تعرض للركل.

ونشر نادي شالكه بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي استنكر فيه ما قام به بعض مشجعي الفريق.

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المصدر: rsport.ria.ru

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