بالفيديو.. لاعبو شالكه الألماني يفرون من مشجعي الفريق الغاضبين بعد الهبوط من "البوندسليغا"

تعرض لاعبو فريق شالكه للاعتداء من قبل بعض جماهير النادي بعد هبوطه من الدوري الألماني "البوندسليغا" عقب خسارته أمام مضيفه أرمينيا بيلفيلد بهدف دون رد أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة استقبال المشجعين الغاضبين لحافلة فريقهم الذي سيغيب للمرة الأولى عن "البوندسليغا" منذ عام 1991.

وفور نزول لاعبي شالكه من الحافلة لحظة وصولهم لمقر النادي، تجاوز المشجعون الغاضبون السياج وقاموا بمطاردة اللاعبين ورموا عليهم البيض ووجهوا لهم الشتائم، وذكرت العديد من التقارير أن عددا من اللاعبين تعرض للركل.

Schalke’s players, including Sead Kolasinac & Shkodran Mustafi, had to flee from an angry mob of fans last night after their 1-0 loss away to Arminia Bielefeld which confirmed their relegation to the 2.Bundesliga. 💀☠️

pic.twitter.com/ywnypK04ep — FutbolBible (@FutbolBible) April 21, 2021

ونشر نادي شالكه بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي استنكر فيه ما قام به بعض مشجعي الفريق.

There was an exchange between the team and some groups of fans in the early hours of this morning. Some individuals overstepped boundaries that are non-negotiable for Schalke 04.#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) April 21, 2021

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المصدر: rsport.ria.ru