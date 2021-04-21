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رئيس الوزراء البريطاني يشيد بالانسحاب الجماعي من مشروع السوبر الأوروبي

الرياضة

رئيس الوزراء البريطاني يشيد بالانسحاب الجماعي من مشروع السوبر الأوروبي
AFP TOBY MELVILLE
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أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بقرار الأندية الستة من الدوري الإنجليزي الممتاز الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي أثار الجدل منذ لحظة الإعلان عنه.

وقال جونسون: "أرحب بإعلان الليلة الماضية، هذه هي النتيجة الصحيحة من أجل مشجعي كرة القدم والأندية في جميع أنحاء البلاد، يجب أن نستمر في حماية لعبتنا الوطنية العزيزة".

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وانسحبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي  الثلاثاء ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يكمل تشيلسي عقد المنسحبين الإنجليز من البطولة الانفصالية.

المصدر: "رويترز"

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