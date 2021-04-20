الوحدة الإماراتي يقلب الطاولة على الريان القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حول الوحدة الإماراتي تأخره بهدفين نظيفين أمام الريان القطري إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وتقدم الريان بهدفين حملا توقيع شجاع خليل زادة عبد العزيز حاتم في الدقيقتين 13 و 54 على الترتيب، قبل أن ينتفض الوحدة ويحقق "ريمونتادا" رائعة بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من مانع عايض وخليل إبراهيم وفارس جمعة في الدقائق 66 و85 و90+5 على التوالي.

الدقيقة 66 :

الوحدة 0 vs الريان 2

الدقيقة 94 :

الوحدة 3 vs الريان 2 . .

- ريمونتادا وحداوية 😍🇱🇻👏🏼'



pic.twitter.com/6UrZfNPrQX — شبكة الوحدة | ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀʟᴡᴀʜᴅᴀ (@AlWAHDA_90) April 20, 2021

وبهذا الفوز، رفع فريق الوحدة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الريان عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية ضمن المجوعة الخامسة، فاز بيرسبوليس الإيراني على جوا الهندي بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته للمجموعة بـ9 نقاط، فيما توقف رصيد الفريق الهندي عند نقطتين في المركز الثالث.

المصدر: RT