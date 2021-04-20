الوحدة الإماراتي يقلب الطاولة على الريان القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)
حول الوحدة الإماراتي تأخره بهدفين نظيفين أمام الريان القطري إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.
وتقدم الريان بهدفين حملا توقيع شجاع خليل زادة عبد العزيز حاتم في الدقيقتين 13 و 54 على الترتيب، قبل أن ينتفض الوحدة ويحقق "ريمونتادا" رائعة بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من مانع عايض وخليل إبراهيم وفارس جمعة في الدقائق 66 و85 و90+5 على التوالي.
الدقيقة 66 :— شبكة الوحدة | ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀʟᴡᴀʜᴅᴀ (@AlWAHDA_90) April 20, 2021
الوحدة 0 vs الريان 2
الدقيقة 94 :
الوحدة 3 vs الريان 2 . .
- ريمونتادا وحداوية 😍🇱🇻👏🏼'
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وبهذا الفوز، رفع فريق الوحدة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الريان عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
FT: 🇦🇪 @ALWAHDA_INT 3-2 @AlrayyanSC 🇶🇦— #ACL2021 (@TheAFCCL) April 20, 2021
A brilliant second-half turnaround by Al Wahda who seal their first #ACL2021 victory.#WAHvRYNpic.twitter.com/HrBETrjG70
وفي مباراة ثانية ضمن المجوعة الخامسة، فاز بيرسبوليس الإيراني على جوا الهندي بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته للمجموعة بـ9 نقاط، فيما توقف رصيد الفريق الهندي عند نقطتين في المركز الثالث.
HT: 🇮🇷 @PersepolisFC 2-1 @FCGoaOfficial 🇮🇳— #ACL2021 (@TheAFCCL) April 20, 2021
An entertaining first half as Persepolis come back from one goal down to lead at the break!#ACL2021#PRSvGOApic.twitter.com/9S73Wp4Oqf
المصدر: RT