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وسائل إعلام بريطانية: تشيلسي ومانشستر سيتي سينسحبان من دوري السوبر الأوروبي

الرياضة

وسائل إعلام بريطانية: تشيلسي ومانشستر سيتي سينسحبان من دوري السوبر الأوروبي
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ذكرت العديد من التقارير البريطانية في الساعات الماضية أن ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين يفكران جديا بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي بعد يومين فقط على الإعلان عنه.

وكشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية وشبكة "بي بي سي" البريطانية عن عزم إدارة تشيلسي الانسحاب من دوري السوبر، وأنها تقوم بإعداد الوثائق اللازمة للتقدم بهذا الطلب.

كما ذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يدرس هو الآخر الانسحاب من البطولة، التي يبدو أنها بدأت تتعرض لضربات متتالية في مهدها.

ولم يعلن ناديا تشيلسي ومانشستر سيتي بشكل رسمي حتى الآن صحة هذه التقارير من عدمها، إلا أنهما سيكونان بذلك أول المنسحبين حال ثبوت صحة التقارير.

يأتي ذلك بعد المظاهرات والحملات المناهضة للبطولة الجديدة التي شنتها جماهير عدة أندية إنجليزية بينها تشيلسي، الذي اتهمت جماهيره الإدارة بـ"الخيانة العظمى" بسبب انخراطها في هذا العمل.

وحال اتخذ تشيلسي ومانشستر سيتي هذه الخطوة بشكل رسمي، فإنها ستكون شرارة انفراط عقد الأندية المترابطة لإقامة هذه البطولة.

يذكر أن "الفيفا" و"اليويفا" أعلنا رفضهما القاطع لهذه البطولة، مهددين الأندية بعقوبات مغلظة، فضلا عن إمكانية حرمان لاعبيها من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المحافل الدولية.

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وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: رويترز + RT 

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