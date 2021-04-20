وسائل إعلام بريطانية: تشيلسي ومانشستر سيتي سينسحبان من دوري السوبر الأوروبي

ذكرت العديد من التقارير البريطانية في الساعات الماضية أن ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين يفكران جديا بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي بعد يومين فقط على الإعلان عنه.

وكشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية وشبكة "بي بي سي" البريطانية عن عزم إدارة تشيلسي الانسحاب من دوري السوبر، وأنها تقوم بإعداد الوثائق اللازمة للتقدم بهذا الطلب.

Chelsea stars concerned over ESL plans and threats over being kicked out of CL https://t.co/gpjCnCE1lr — Sun Sport (@SunSport) April 20, 2021

كما ذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يدرس هو الآخر الانسحاب من البطولة، التي يبدو أنها بدأت تتعرض لضربات متتالية في مهدها.

Telegraph Sport understands that Manchester City are the next club expected to follow suit in a move that would surely see the collapse of ESL breakaway | @Matt_Law_DT



https://t.co/f6v7PxrzwI — Telegraph Sport (@TelegraphSport) April 20, 2021

ولم يعلن ناديا تشيلسي ومانشستر سيتي بشكل رسمي حتى الآن صحة هذه التقارير من عدمها، إلا أنهما سيكونان بذلك أول المنسحبين حال ثبوت صحة التقارير.

Chelsea and Man City quit European Super League | @MartinLiptonhttps://t.co/NAs1aeVcStpic.twitter.com/6uz1rEkxzb — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 20, 2021

يأتي ذلك بعد المظاهرات والحملات المناهضة للبطولة الجديدة التي شنتها جماهير عدة أندية إنجليزية بينها تشيلسي، الذي اتهمت جماهيره الإدارة بـ"الخيانة العظمى" بسبب انخراطها في هذا العمل.

وحال اتخذ تشيلسي ومانشستر سيتي هذه الخطوة بشكل رسمي، فإنها ستكون شرارة انفراط عقد الأندية المترابطة لإقامة هذه البطولة.

يذكر أن "الفيفا" و"اليويفا" أعلنا رفضهما القاطع لهذه البطولة، مهددين الأندية بعقوبات مغلظة، فضلا عن إمكانية حرمان لاعبيها من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المحافل الدولية.

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وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: رويترز + RT