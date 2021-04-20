رئيس الوزراء البريطاني يهدد بتمرير تشريع يمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي إجراء مستبعد لإيقاف دوري السوبر الأوروبي مؤكدا أن حكومته تناقش كل الخيارات الممكنة ومنها سن قوانين جديدة.

وعقد جونسون اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز وروابط المشجعين وأكد لهم جميعا أن الحكومة لن تقف لمشاهدة إنشاء متجر مغلق، وفقا لما أعلنه مكتبه في بيان.

وقال البيان: "لقد كرر دعمه الكامل لسلطات كرة القدم وأكد لهم أن الحكومة تدعمهم لاتخاذ أي إجراء ضروري لإيقاف مثل هذه الخطط".

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وأضاف: "لقد كان واضحا أنه لا يوجد أي إجراء مستبعد وأن الحكومة تناقش كل الخيارات، ويتضمن ذلك الخيارات التشريعية، لضمان إيقاف هذه الخطط".

وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: رويترز