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أغويرو يقترب من اللعب إلى جانب مواطنه ميسي في برشلونة

الرياضة

أغويرو يقترب من اللعب إلى جانب مواطنه ميسي في برشلونة
Reuters Marcos Brindicci
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ذكر موقع "TyC Sports" الأرجنتيني في تقرير له، أن سيرخيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اقترب من التوقيع لبرشلونة الإسباني.

وحسب الموقع الأرجنتيني الشهير، فإن أغويرو تلقى عرضا جيدا من برشلونة لعقد بمدة عامين، واقترب من الموافقة عليه، واللعب إلى جانب مواطنه ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني. 

وأعلن مانشستر سيتي رسميا، منذ عدة أسابيع، رحيل أغويرو عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قضى 10 أعوام في ملعب الاتحاد. 

وارتبط اسم أغويرو بالاستمرار في "البريميرليغ" والانتقال إما لتشيلسي أو مانشستر يونايتد، لكنه بات أقرب إلى برشلونة.

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ويعد التعاقد مع أغويرو فرصة ذهبية لبرشلونة، في ظل انتهاء عقده بملعب الاتحاد، وعدم تكليف النادي الكتالوني أي شيء مقابل الصفقة.

المصدر: tycsports.com

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