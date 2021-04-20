أغويرو يقترب من اللعب إلى جانب مواطنه ميسي في برشلونة

ذكر موقع "TyC Sports" الأرجنتيني في تقرير له، أن سيرخيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اقترب من التوقيع لبرشلونة الإسباني.

وحسب الموقع الأرجنتيني الشهير، فإن أغويرو تلقى عرضا جيدا من برشلونة لعقد بمدة عامين، واقترب من الموافقة عليه، واللعب إلى جانب مواطنه ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

💣Agüero, muy cerca de Barcelona: negociación fuerte y contrato en borrador



Tras intensas charlas en las últimas horas, el Barça le puso al Kun una oferta sobre la mesa. ¿Se va para el Camp Nou?https://t.co/2GVMheq9pj — TyC Sports (@TyCSports) April 19, 2021

وأعلن مانشستر سيتي رسميا، منذ عدة أسابيع، رحيل أغويرو عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قضى 10 أعوام في ملعب الاتحاد.

وارتبط اسم أغويرو بالاستمرار في "البريميرليغ" والانتقال إما لتشيلسي أو مانشستر يونايتد، لكنه بات أقرب إلى برشلونة.

🚨[TyC Sports] | Aguero agreed to reduce his salary to come to Barça. pic.twitter.com/MoDxIednbE — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 19, 2021

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ويعد التعاقد مع أغويرو فرصة ذهبية لبرشلونة، في ظل انتهاء عقده بملعب الاتحاد، وعدم تكليف النادي الكتالوني أي شيء مقابل الصفقة.

المصدر: tycsports.com