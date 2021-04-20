محكمة إسبانية تطالب "الفيفا" و"اليويفا" بعدم عرقلة دوري السوبر الأوروبي

طالبت محكمة تجارية إسبانية اليوم الثلاثاء في حكم أولي، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الأوروبي "اليويفا" بعدم عرقلة جهود 12 ناديا بارزا في أوروبا لتأسيس دوري خاص.

ولم يتضح على الفور ماهية السلطة، التي تتمتع بها المحكمة التجارية في مدريد والتي تفصل في المنازعات القانونية الخاصة بالشركات، على "الفيفا" و"اليويفا" ومقرهما سويسرا.

وقالت المحكمة في حكمها إن "الفيفا" و"اليويفا" وجميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائهما يجب ألا تتبنى "أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطا بأي شكل من الأشكال" لتأسيس دوري السوبر الأوروبي.

ويرأس مشروع البطولة الجديدة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، والشركة التي تأسست لإدارة البطولة مقرها مدريد.

وتقدمت الشركة بطلب إلى المحكمة الإسبانية للحصول على أمر قضائي يمنع الجهات المشرفة على كرة القدم من اتخاذ أي إجراء ضد الدوري الجديد. ويمنع قرار القاضي بشكل مبدئي "الفيفا" و"اليويفا" من القيام بأي خطوة على الأقل خلال فترة نظر الإجراءات القانونية.

ويأتي قرار المحكمة بعد أن حذر "الفيفا" و"اليويفا" من أنهما سيفرضان عقوبات على الأندية واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي الذي يهدف لمنافسة دوري الأبطال.

إقرأ المزيد

وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: رويترز