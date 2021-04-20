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إصابة نجم برشلونة برايثوايت بالتواء في الكاحل

الرياضة

إصابة نجم برشلونة برايثوايت بالتواء في الكاحل
Reuters Albert Gea
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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بالتواء في الكاحل، ما سيبعده عن جزء من المشوار المتبقي للمنافسة على لقب الدوري الإسباني "الليغا".

وقال برشلونة في بيان: "أصيب مارتن برايثوايت لاعب الفريق الأول بالتواء في الكاحل خلال المران اليوم. سيبتعد عن التشكيلة وسيتحدد موعد عودته وفقا لمدى استجابته للعلاج".

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وذكرت تقارير محلية أن المهاجم الدنماركي، الذي أحرز هدفين في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، سيغيب عن مواجهات خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، لكن برشلونة يأمل في استعادته خلال مباراة قمة مرتقبة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر في الثامن من مايو المقبل.

ويتأخر برشلونة بخمس نقاط عن المتصدر أتلتيكو لكنه يملك مباراة واحدة إضافية، وسيضمن إحراز اللقب والجمع بين ثنائية الدوري والكأس إذا فاز بكل مبارياته المتبقية، بعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا السبت الماضي عقب فوزه في النهائي على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة.

المصدر: "رويترز"

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