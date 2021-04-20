 
مباشر

فوز رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم بعضوية اللجنة التنفيذية لـ"اليويفا"

الرياضة

فوز رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم بعضوية اللجنة التنفيذية لـ
Sputnik Михаил Шапаев
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q89k

فاز ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لمدة أربعة أعوام.

ونال ديوكوف 50 صوتا خلال مؤتمر "اليويفا" الذي عقد في مدينة مونتري السويسرية، ليضمن أحد المقاعد الثمانية التي جرى التصويت على عضويتها.

ويترأس ديوكوف الاتحاد الروسي لكرة القدم منذ فبراير عام 2019. وبين عامي 2008 و2017 كان رئيسا لنادي زينيت بطرسبورغ، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي بين عامي 2017 و2019.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا