فوز رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم بعضوية اللجنة التنفيذية لـ"اليويفا"

فاز ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لمدة أربعة أعوام.

ونال ديوكوف 50 صوتا خلال مؤتمر "اليويفا" الذي عقد في مدينة مونتري السويسرية، ليضمن أحد المقاعد الثمانية التي جرى التصويت على عضويتها.

Александр Дюков избран в исполком УЕФАhttps://t.co/qHplfeRoqBpic.twitter.com/ZnVONkM0EQ — РИА Новости Спорт (@rsportru) April 20, 2021

ويترأس ديوكوف الاتحاد الروسي لكرة القدم منذ فبراير عام 2019. وبين عامي 2008 و2017 كان رئيسا لنادي زينيت بطرسبورغ، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي بين عامي 2017 و2019.

المصدر: rsport.ria.ru