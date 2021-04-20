صحيفة: ترشيح ناد إيطالي رابع لدوري السوبر الأوروبي
كشفت صحيفة إيطالية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن احتمالية زيادة عدد الأندية الإيطالية التي تنوي المشاركة في "دوري السوبر الأوروبي" المقترح إلى 4 فرق.
وحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، عرض مصرف "jp morgan"، الممول الرئيسي للبطولة الجديدة، على نادي نابولي الانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي.
Clamoroso: Napoli contattato per entrare in Superlega!https://t.co/oQ3OKgSpH3— Pasquale Salvione (@salvione) April 20, 2021
وكان فلورنتينو بيريز، رئيس البطولة الجديدة ورئيس ريال مدريد، قد اقترح فكرة انضمام نابولي.
وقال: "لا يمكن أن نضم 50 فريقا، لكن هناك أندية مثل روما ونابولي وفرق أخرى يحق لها المشاركة، وسنقوم بدراسة الصيغة حتى يتمكنوا من التأهل".
#Superlega, #Perez: "#Roma e #Napoli hanno diritto di partecipare" https://t.co/XAdZS19e6q— Corriere dello Sport (@CorSport) April 20, 2021
وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.
وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).
المصدر: corrieredellosport.it