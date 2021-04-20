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صحيفة: ترشيح ناد إيطالي رابع لدوري السوبر الأوروبي

الرياضة

صحيفة: ترشيح ناد إيطالي رابع لدوري السوبر الأوروبي
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كشفت صحيفة إيطالية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن احتمالية زيادة عدد الأندية الإيطالية التي تنوي المشاركة في "دوري السوبر الأوروبي" المقترح إلى 4 فرق.

وحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، عرض مصرف "jp morgan"، الممول الرئيسي للبطولة الجديدة، على نادي نابولي الانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي. 

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس البطولة الجديدة ورئيس ريال مدريد، قد اقترح فكرة انضمام نابولي.

وقال: "لا يمكن أن نضم 50 فريقا، لكن هناك أندية مثل روما ونابولي وفرق أخرى يحق لها المشاركة، وسنقوم بدراسة الصيغة حتى يتمكنوا من التأهل". 

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وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: corrieredellosport.it

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