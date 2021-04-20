رئيس الوزراء البريطاني يتطلع للحديث مع دول أخرى عن "أزمة دوري السوبر"

قال المتحدث باسم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الثلاثاء، إن جونسون يتطلع إلى النقاش مع كل المعنيين بإطلاق دوري السوبر الأوروبي الانفصالي لكرة القدم، وكذلك مع الدول الأخرى.

وردا على سؤال حول خطط رئيس الوزراء للحديث مع نظيريه في إسبانيا وإيطاليا بخصوص هذا الأمر، قال المتحدث: "نحن نتطلع إلى الحديث إلى كل المعنيين بهذا الأمر، ويتضمن ذلك الدول الأخرى أيضا".

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وأضاف في إشارة إلى تقارير تتكهن بتفكير بعض الأندية في التراجع عن هذا المشروع: "نحن بدون أي شك لا نريد أن يستمر الأمر بشكله الحالي، وسنرحب بأي ناد إذا قرر التراجع" عن هذا المشروع.

وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد أكد، بعد اجتماعه مع مسؤولي كرة القدم في بريطانيا، على دعم الحكومة الكامل لهم لاتخاذ أي إجراء ضروري لإيقاف مشروع دوري السوبر.

وأعلن 12 ناديا، يوم الأحد، بواقع ستة أندية إنجليزية وثلاثة من إسبانيا ومثلها من إيطاليا، مشروع إنشاء "دوري السوبر الأوروبي" الذي سيكون بمثابة المنافس القوي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: "رويترز"