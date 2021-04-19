لاعبو ليدز يرتدون قمصانا عليها شعارات مناهضة لدوري السوبر الأوروبي (صور)

بدلا من أن يصبح الحصول على ثلاث نقاط من ملعب ليدز يونايتد الأمر الأكثر أهمية في المواجهة أمام ليفربول اليوم الاثنين جذبت المباراة اهتماما أكبر بسبب أزمة دوري السوبر الأوروبي.

وأصبح ليفربول يوم الأحد واحدا من ستة أندية في الدوري الانجليزي الممتاز تنضم إلى دوري السوبر الأوروبي الجديد في خطوة تعرضت لانتقادات واسعة وستثير بلا ريب صراعا كبيرا لفرض النفوذ والسطوة في عالم كرة القدم.

وقبل انطلاق المباراة على استاد "إيلاند رود"‭ ‬حلقت طائرة فوق الملعب تحمل لافتة تقول "لا لدوري السوبر" كما عبر الموجودون عن غضبهم من فريق ليفربول.

Reuters

وارتدى لاعبو ليدز قمصانا أثناء الإحماء تحمل عبارة "احصل على مكانك بشرف" إلى جوار شعار دوري أبطال أوروبا في إشارة إلى حقيقة أن دوري السوبر المقترح الذي يضم 20 فريقا سيكون به 15 ناديا دائمين بدون هبوط.

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، تصل إلى "منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

المصدر: رويترز