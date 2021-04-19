ليدز يونايتد يفرض التعادل على ليفربول في الوقت القاتل (فيديو)

فرض ليدز يونايتد التعادل على ضيفه ليفربول في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح "الريدز" باب التسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ31، وعادل لأصحاب الأرض، الإسباني دييغو لورينتي قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، ورفع ليدز رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

Leeds strike back late on to claim a point#LEELIVpic.twitter.com/bsiul3O4b0 — Premier League (@premierleague) April 19, 2021

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المصدر: RT