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هل هو الوداع ؟.. لاعبو برشلونة يصطفون لالتقاط صور تذكارية فردية مع ميسي (فيديو)

الرياضة

هل هو الوداع ؟.. لاعبو برشلونة يصطفون لالتقاط صور تذكارية فردية مع ميسي (فيديو)
Reuters /Marcelo Del Pozo
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تداول عشاق كرة القدم عامة ومشجعي برشلونة على وجه الخصوص شريط فيديو للأرجنتيني، ليونيل ميسي، من احتفالات النادي الكتالوني بالتتويج بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويظهر في الفيديو لاعبو برشلونة بعد التتويج بكأس الملك يصطفون لالتقاط صور تذكارية فردية لهم رفقة قائد الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي.

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وبعد أن رفع ميسي كأس البطولة واحتفل مع الفريق بالتتويج، بدأ لاعبو "البلوغرانا" يطلبون صورا فردية مع قائد الفريق رفقة الكأس، وكأنهم يشعرون بقرب رحيل الساحر الأرجنتيني إلى خارج أسوار "الكامب نو"، ويريدون توثيق فرحة التتويج مع ميسي لربما لن تتكرر.

وقاد ميسي فريقه برشلونة لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا، أمس الأول، بعد الفوز على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة، سجل منها الساحر الأرجنتيني هدفين.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه حتى الآن حول عقد جديد، ولهذا تدور تكهنات متباينة بهذا الخصوص.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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