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صحيفة: زوجة ميسي تقوم بتصرف يعزز فكرة استمرار الساحر الأرجنتيني مع برشلونة

الرياضة

صحيفة: زوجة ميسي تقوم بتصرف يعزز فكرة استمرار الساحر الأرجنتيني مع برشلونة
leomessi/instagram
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أكد تقرير صحفي إسباني أن، أنتونيلا روكوزو، زوجة الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، تبحث عن منزل جديد للعائلة خلال الفترة الحالية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أنتونيلا تبحث عن منزل جديد في بلدة "غراف" القريبة من مدينة برشلونة، كنوع من التغيير وإيجاد مكان راق، بعيدا عن الزحام.

وأوضحت الصحيفة، أن تركيز أنتونيلا على إيجاد منزل جديد في برشلونة في هذا الوقت، يعزز فكرة إمكانية استمرار ميسي مع النادي الكتالوني العملاق وتجديد عقده.

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وقاد ميسي فريقه برشلونة لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا، أمس الأول، بعد الفوز على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة، سجل منها الساحر الأرجنتيني هدفين.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه حتى الآن حول عقد جديد.

المصدر: mundodeportivo.com

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