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والد ميسي يثير الشكوك مجددا حول بقاء نجله في برشلونة

الرياضة

والد ميسي يثير الشكوك مجددا حول بقاء نجله في برشلونة
AFP CRISTINA QUICLER
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الأحد، عن تحركات جديدة لخورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تقرب الأخير من البقاء في برشلونة.

وذكرت الصحيفة بأن والد ميسي، ينوي الجلوس مع مسؤولي النادي الكتالوني للتفاوض حول تجديد عقد نجله، الذي ينتهي بختام الموسم الجاري، في 30 يونيو.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع لن يكون وشيكا ولم يتم تحديد موعده بعد.

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وأفادت أن والد ميسي وصل إلى برشلونة يوم الأحد، لبدء مرحلة التفاوض حول التجديد، وهو ينوي السفر إلى إيطاليا قريبا لحل بعض الالتزامات الشخصية.

ونجح ميسي في قيادة برشلونة إلى التتويج بلقب كأس إسبانيا، السبت، أمام أتلتيك بيلباو، عقب الفوز 4-0، سجل منها النجم الأرجنتيني هدفين. وبعد انتهاء المباراة، أكد خوان لابورتا، رئيس البرسا، أن ميسي يرغب في الاستمرار مع الفريق، وستبدأ محادثات تجديد عقده قريبا. 

المصدر: mundodeportivo

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