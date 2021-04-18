اليوناني تسيتسيباس بطلا لدورة مونت كارلو (فيديو)

توج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب بطل دورة مونت كارلو للأساتذة بالتنس، والبالغة مجموع جوائزها أكثر من مليوني و460 ألف يورو، على حساب منافسه الروسي، أندريه روبليف.

وتمكن تسيتسيباس من الفوز على الروسي بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة، بواقع (6-3) و(6-3)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة فقط و12 دقيقة.

Stunning from start to finish 👏



🇬🇷 @steftsitsipas at this absolute best on his way to a maiden ATP Masters 1000 title! #RolexMCMasterspic.twitter.com/99ecVCg4h3 — ATP Tour (@atptour) April 18, 2021

وحقق اللاعب اليوناني انتصاره الرابع على منافسه الروسي في 7 مواجهات جمعتهما حتى الآن.

وأحرز ستيفانوس تسيتسيباس (22 عاما) اللقب الأول له في العام الحالي، والسادس في مسيرته الاحترافية حتى الآن، في فئة فردي الرجال.

المصدر: RT