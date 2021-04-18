ليستر سيتي يضرب موعدا مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

بلغ فريق ليستر سيتي نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب منافسه ساوثهامبتون إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الدور قبل النهائي.

وسجل المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف الفوز الوحيد لفريق "الثعالب"، في الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

إقرأ المزيد

وضرب فريق ليستر سيتي، بقيادة مدربه بريندان رودجيرز، موعدا في النهائي، مع نادي تشيلسي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، الذي تغلب بدوره على مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها، بهدف وحيد أيضا، سجله اللاعب المغربي حكيم زياش، في الدقيقة ذاتها 55 أيضا، من عمر المباراة التي جمعتهما أمس السبت.

المصدر: RT